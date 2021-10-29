شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الأولى من الدورى × أرقام.. بيرسى تاو والكرتى أبرز الأجانب والحصيلة 26 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى بنسختها الجديدة والتي اختتمت منافساتها بمواجهة المصرى البورسعيدى وغزل المحلة على استاد برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابى 1 -1.

وحفلت الجولة الأولى بالعديد من الأرقام والإحصائيات نستعرضها في السطور التالية...

شهدت الجولة الأولى تألق الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم الأهلى في أول ظهور له مع القلعة الحمراء، حيث سجل هدفين أمام الإسماعيلى كما خطف المغربى وليد الكرتى لاعب بيراميدز الأنظار بتسجيله هدفين فى شباك مصر المقاصة، بينما المصرى الوحيد الذى سجل ثنائية محمد هلال لاعب البنك الأهلى في شباك طلائع الجيش.

احتسب حكام الجولة الأولى من الدورى المصرى 4 ضربات جزاء سكنت جميعها الشباك بواقع واحدة للأهلى والزمالك، وركلتين للاتحاد السكندرى أمام سموحة وأشهر الحكام 36 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة كانت من نصيب المالى أليو ديانج نجم القلعة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثانى نتيجة تدخله العنيف مع محمد الشامى لاعب الدراويش.

وتصدر فريق الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى مؤقتا بعد انتهاء الجولة الأولى بعد تسجيله 4 أهداف في شباك الإسماعيلى والمحافظة على نظافة شباكه بفارق الأهداف عن أقرب منافسيه البنك الأهلى، بينما تذيل الإسماعيلى جدول الترتيب.

نجحت 5 فرق في المحافظة على شباكها خالية من الأهداف هي الأهلى والزمالك والبنك الأهلى وفيوتشر والمقاولون.

شهدت الجولة الأولى تسجيل 26 هدفا متفوقة على أرقام الموسم الماضى التي شهدت تسجيل 18 هدفا في الأسبوع الأول.

سجل اللاعبون المحترفون 13 هدفا.

- سموحة (4) - (4) الاتحاد.

- الجونة (1) - (1) سيراميكا

- المصري (1) - (1) غزل المحلة.