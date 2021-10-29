شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: سوبر مان لا يمكنه العمل فى هذه الظروف وقمنا بحل 9 قضايا من أصل 17 بالفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق طارق جبريل، أمين صندوق الزمالك، على القضايا والعقوبات التي تم توقيعها على نادي الزمالك وآخرها عقوبة المغربي خالد بوطيب، وقال جبريل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "باتمان وسوبر مان لا يمكنهما أن يعملا في هذه الظروف، نتمنى أن نرضى الجماهير ولكن نواجه أزمات كثيرة جداً، ونحاول إنها الأزمات رغم تصدير المشاكل من التاريخ القريب".

وأضاف: "واجهنا 17 قضية قمنا بحل 9 قضايا ودفعنا الكثير من الأموال، يقولون إن هذه القضايا غير حقيقية وإننا من نخترعها ولكن الأمر موجود والناس تعلم هذه العقوبات والقضايا قبل حتى أن تصل إلينا، نواجه مشاكل كبيرة، القضايا ليست وهمية، ولكن تم الاستهتار بإنذارات الفيفا في وقت سابق فتراكمت العقوبات الآن".

وواصل جبريل: "صدر حكم بخصوص خالد بوطيب ضدنا دون أن نرد على الفيفا، وبوطيب قدم مستندات، ولا أحد يضمن أن المستندات التي سنقدمها ستنهي الأمر، وسنسير في الاتجاهين الودي والرسمي، كان أولى أن ندفع مستحات لاعبينا دون أن ننشغل بهذه القضايا".

وأكمل: "هناك احتمال أن نصل إلى تخفيض أو نكسب القضية لذلك سنسير في الاتجاه الرسمي في قضية بوطيب، ولكن إذا وجدنا أن الأمر غير مجدي سنتحدث مع اللاعب".

واختتم جبريل: "لم ندفع بعد مستحقات معروف يوسف ونتفاوض لتخفيضها ، والاتصالات الودية قائمة مع السويسري جروس المدير الفني السابق للفريق، لكن لم نحسم الأمر تماماً، وكذلك قضية سبورتنج لشبونة والبرتغالى باتشيكو مدرب الفريق السابق".