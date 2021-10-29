شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة: لاعبو المصرى أفضل بدنيا من المحلة بسبب المشاركة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عودة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن التعادل مع المصري بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للدوري نتيجة مرضية، وأن غزل المحلة آخر فريق أبرم صفقات في الدوري، وكان أقل بدنياً من المصري الذي خاض مباراتين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح محمد عودة، خلال تصريحات تليفزيوينة، أنه راضٍ بالتعادل مع فريق كبير بقيمة المصري، مؤكداً أن المحلة صنع فرصاً على مرمى الفريق البورسعيدي، خاصة عن طريق عبده يحيى، قائلا: "أشكر مجلس الإدارة على دعمها واختيارها لي بعد تجارب في الدوري الليبي مع النصر وأهلي بنغازي، وسعيد بتواجدي مع فريق عريق بقيمة غزل المحلة وأملك فريقاً رائعاً بين عناصر الخبرة والشباب، ومع مرور الوقت سيتحسن الأداء ونقدم مستويات ترضى جماهير المحلة، وأن القادم أفضل بالنسبة لغزل المحلة"، مؤكداً أن الفريق رحل عن صفوفه 17 لاعباً دفعة واحدة وبالتالي في مرحلة تكوين وبناء فريق جديد.