شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: تجربة موسيماني تذكرنى بجيل هيديكوتى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدلى القيعى، مسئول التعاقدات السابق بالنادى الأهلى، إن تجربة موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ناجحة، مؤكدا أنها ذكرته بتجربة جيل المجري هيدكوتى، والبرتغالى مانويل جوزيه السابقة مع القلعة الحمراء.

وكشف القيعى في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى أن مشكلة المارد الأحمر في الموسم الماضى لم تكن فى تلقى 5 هزائم، بل في السقوط في 14 تعادلً،ا لأن توقيتهم كان في ظروف مؤثرة على مسيرة الدوري، وهذا ما أحزن الجماهير.

وأضاف القيعى: "الدوري المصري بالنسبة لأفريقيا مثل الدوري الإنجليزي، يأتي له النجوم اللامعون لأنهم يرون أن الدوري المصري نقلة بالنسبة لهم، حتى على مستوى المديرين الفنيين، ونتمنى التحكيم يلحق هذا التطور في الكرة المصرية".

وتابع مسئول التعاقدات السابق بالنادى الأهلى: "آن الأوان أن يسوق الدوري المصري عربيا، والمرحلة القادمة يجب أن يسوق عالميا، ونجيب فلوس تنفع الأندية كلها".

وواصل القيعى: "علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي كلمنا وقال إنه مقصدش تصريحه عن الأهلي وعارف إن الأهلي ملوش دخل بعدم لعبه في الإسماعيلية، وبشكره على شجاعته ونفيه لأي تصريح يسبب احتقان".