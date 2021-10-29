شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعلن إيقاف كريم بامبو رسميا بسبب المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بالبنك الأهلى، أن كريم بامبو تعرض لخطأ غير مقصود، حيث كان يحصل على أحد الأدوية الخاصة بالتخسيس، حيث تقوم على زيادة الحرق فى الجسم وكانت تحتوى على مادة محظورة ولكن اللاعب لم يكن يعرف ذلك.

وقال كريم شحاتة فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إن المادة ليست منشطة بل تعمل على زيادة الحرق والتخسيس الأسرع لكنها محظورة، واللاعب أكد أنه تناول الدواء دون علم بما يحتويه من مادة محظورة.

وأضاف مدير الكرة أن المادة المحظورة تندرج تحت بند المنشطات وتم إخطارنا بالإيقاف، وخضع اللاعب لجلسة تحقيق ولا نعلم مدة الإيقاف لكنها ستكون بسيطة.

ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقاة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب السلام.

ويسعى خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبى الفريق عقب الفوز على طلائع الجيش في المباراة الافتتاحية لبطولة الدورى المصرى الممتاز، والخروج من مواجهة الأهلى بنتيجة إيجابية لحصد أكبر عدد من النقاط في بداية انطلاق البطولة.