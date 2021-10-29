7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 28 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، محمد الشناوي يقترب من المشاركة في القمة، وغزل المحلة يتعادل مع المصرى 1/1 في ختام الجولة الأولى للدوري.. فيديو.

محمد الشناوي يقترب من المشاركة في القمة

إقترب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بقوة من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة البنك الأهلي المقرر لها الأحد المقبل في الدوري الممتاز ، وإستجاب الشناوي بشكل كبير للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه منذ فترة للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

غزل المحلة يتعادل مع المصرى 1/1 في ختام الجولة الأولى للدوري.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى لقاء غزل المحلة و المصرى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في ختام مباريات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

مران الزمالك.. كارتيرون يقسّم لاعبى الفريق إلى 4 مجموعات

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم الخميس.

بعد الأسبوع الأول بالدورى.. 3 وجوه جديدة تدخل حسابات كيروش

تابع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كيروش، مباريات الأسبوع الأول من عمر الدورى الممتاز فى إطار خطة الجهاز الفنى لمتابعة جميع اللاعبين قبل معسكر الفراعنة لمباراتى انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

تأجيل مباراة منتخب مصر أمام الجابون فى تصفيات كأس العالم 24 ساعة

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على اقامة مباراة مصر والجابون في ختام المجموعة الافريقية السادسة لتصفيات كأس العالم في الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل بدلا من التاسعة مساء 15 نوفمبر.

موسيماني يعقد جلسة خاصة مع بيرسي تاو والسولية بمران الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلى ، جلسة سريعة مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وعمرو السولية لاعبَيّ الفريق، وذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب التتش.

لجنة الحكام تفاضل بين محمد عادل وإبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك