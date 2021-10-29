شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الخميس 28 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 28 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها، محمد الشناوي يقترب من المشاركة في القمة، لجنة الحكام تفاضل بين محمد عادل وإبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك.

محمد الشناوي يقترب من المشاركة في القمة

إقترب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بقوة من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة البنك الأهلي المقرر لها الأحد المقبل في الدوري الممتاز ، وإستجاب الشناوي بشكل كبير للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه منذ فترة للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

موسيماني يعقد جلسة خاصة مع بيرسي تاو والسولية بمران الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلى ، جلسة سريعة مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وعمرو السولية لاعبَيّ الفريق، وذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب التتش.

طبيب الأهلي: وليد سليمان ينتظم في المران الجماعي بعد مباراة البنك

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، يخوض المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، مشيرا إلى أن وليد سليمان ‏سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل عقب مباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم ‏الأحد المقبل على استاد الأهلي ‏‎ we‏ السلام في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

لجنة الحكام تفاضل بين محمد عادل وإبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك

تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، بين الثنائى الدولى محمد عادل وابراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 5 نوفمبر المقبل فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى العام.

تدريبات استشفائية للأساسيين بمران الأهلى.. وتقسيمة قوية للبدلاء

أدى فريق الأهلي، تدريباته دون راحة، صباح اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

مران الأهلى.. تدريبات منفردة لمعلول.. وموسيماني يحاضر اللاعبين

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

إيقاف أليو ديانج مباراة واحدة بعد التأكد من عدم تعمد إيذاء لاعب الإسماعيلى

استقرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة على إيقاف أليو ديانج لاعب الأهلى مباراة واحدة، بعد حصوله على الطرد أمس فى مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الأسبوع الأول بالدورى.