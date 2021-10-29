شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 28 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 28 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، لجنة الحكام تفاضل بين محمد عادل وإبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك، ورزاق سيسيه يؤدى تدريبات تأهيلية فى "الجيم".

لجنة الحكام تفاضل بين محمد عادل وإبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك

تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، بين الثنائى الدولى محمد عادل وابراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 5 نوفمبر المقبل فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى العام.

مران الزمالك.. كارتيرون يقسّم لاعبى الفريق إلى 4 مجموعات

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم الخميس.

رزاق سيسيه يؤدى تدريبات تأهيلية فى "الجيم"

أدى الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي للفريق للاعب لتنفيذه ، ويؤدي اللاعب تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن التي شيرت الجديد

يعقد نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في الثامنة من مساء غدا في احد فنادق مدينة 6 أكتوبر للإعلان عن التي شيرت الجديد للفريق رسميا والذي خاض به الزمالك مباراة انبي اول امس في الجولة الاولي من الدورى وفاز الابيض بثنائية نظيفة .

رابطة الأندية: النقض يعطل رفع إيقاف شيكابالا .. والزمالك ينتظر 40 يوما

خاطب نادي الزمالك رابطة الأندية المحترفة رسميًا من أجل رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق تنفيذا لقرار لجنة التسوية والتحكيم الصادر يوم 20 أكتوبر الجارى.

كارتيرون يجتمع بجهازه المعاون.. ومران تأهيلي بمجمع الصالات

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات بالقلعة البيضاء قبل خوض مران اليوم الخميس ، وتولى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران الجماعي.

الزمالك عن المثلوثي: الظهير الأيمن كما يجب أن يكون

أشادت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بالمستوي الذي ظهر به التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق خلال المباريات الأخيرة، وذلك من خلال نشر صورة له علي الصفحة.