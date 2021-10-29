شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى عقب انتهاء الجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي جاء مواجهة المصرى نظيره غزل المحلة على ملعب برج العرب.

غزل المحلة يتعادل مع المصرى 1/1 في ختام الجولة الأولى للدوري.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى لقاء غزل المحلة و المصرى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في ختام مباريات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاء المغربى وليد الكرتى مهاجم فريق بيراميدز بالمركز الأول بجدول ترتيب هدافى الدورى المصرى برصيد هدفين مُتساوياً مع محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلى والجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الأهلى، ولهما نفس العدد من الأهداف بينما قام 13 لاعبا هم أحمد سيد "زيزو" وخالد قمر وأحمد عبد القادر وسيف تقا وعمر السعيد وهشام عادل ومحمد عنتر وإريك سيرج وعلى معلول وموسى دياوارا ومحمد شكرى وحسين فيصل ومروان حمدى.