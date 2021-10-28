مسلسل جديد عن مارادونا يكشف أسرارا جديدة ويثير الجدل قبل عرضه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

يعد صناع سلسلة درامية جديدة مبنية على قصة حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، بالكشف عن أسرار من حياته المتقلبة وفترته بالملاعب، وأثارت جدلا بالفعل في مسقط رأسه.

وتروي السلسلة، التي أعدت للبث عبر منصة أمازون برايم عند وفاة مارادونا في نوفمبر تشرين الثاني 2020 إثر أزمة قلبية، قصة صعوده من بيئة متواضعة في ضواحي بوينس أيرس حتى أصبح نجما عالميا يكافح إدمان المخدرات والكحوليات.