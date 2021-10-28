ثلاثي لاتيني يهدد بقاء روما مع الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​تدرس إدارة نادي الاتحاد إجراء تغييرات على صعيد المحترفين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لإضافة عناصر جديدة تقدم الإضافة الفنية للفريق لاستكمال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويخضع كافة اللاعبين حاليا لعملية تقييم مستمرة قبل إصدار القرارات النهائية في فترة ما قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ في الثاني من يناير 2022 وتنتهي في 30 يناير.

وأفادت أنباء إعلامية برازيلية عبر الصحفي نيكولا أن إدارة نادي الاتحاد وضعت مجموعة ملفات للاعبين قد يكون أحدهم بديلا عن المهاجم البرازيلي رومارينهو داسيلفا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومن أبرز تلك الأسماء اللاعب البرازيلي جيفيرسون سافارينو لاعب نادي اتليتكو منيرو البرازيلي، واللاعب الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو لاعب نادي تورنتو الكندي، وأخيرا اللاعب البرازيلي ادايلتون دوس سانتوس لاعب نادي طوكيو الياباني.