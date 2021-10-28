شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يستعيد الصدارة من الرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد فريق الاتحاد صدارة دوري المحترفين بعد تغلبه على مضيفه الحزم بهدف مقابل لا شيء جاء بتوقيع عبدالعزيز البيشي، حيث رفع رصيده إلى النقطة 20 في المركز الأول، بينما ظل الحزم على رصيده السابق بعشرة نقاط، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت الأفضلية لصاحب الأرض في شوط المباراة الأول بعد أن تمكن مدرب الحزم هيلدر كريستوفاو من تضييق المساحات على مضيفه الاتحاد الذي وجد صعوبة في بناء الهجمات نتيجة التباعد في خطوطه وعدم التركيز الذي كان عليه لاعبوه، في حين أهدر السويدي كارلوس ستاندبيرج انفراده مع الدقائق الأولى بعد تصدي البرازيلي غروهي لها منقذا فريقه من هدف مبكر.

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء الاتحاد ونظم من صفوفه وشكل خطورة على مرمى الحزم وتمكن من تسجيل هدفين عن طريق رومارينهو والمالكي ألغيا من غرفة الفار بداعي التسلل، ولكن عبدالعزيز البيشي استطاع أن يسجل هدفا صحيحا بتمريره ساحرة عن طريق البرازيلي كورنادو بالدقيقة 58، قبل أن يهدر البديل فهد المولد ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد أن سددها في يد مليك عسلة (98)، ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة.

من المباراة:

