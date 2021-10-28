الاتحاد يستعيد الصدارة من الرس

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وجاءت الأفضلية لصاحب الأرض في شوط المباراة الأول بعد أن تمكن مدرب الحزم هيلدر كريستوفاو من تضييق المساحات على مضيفه الاتحاد الذي وجد صعوبة في بناء الهجمات نتيجة التباعد في خطوطه وعدم التركيز الذي كان عليه لاعبوه، في حين أهدر السويدي كارلوس ستاندبيرج انفراده مع الدقائق الأولى بعد تصدي البرازيلي غروهي لها منقذا فريقه من هدف مبكر.
وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء الاتحاد ونظم من صفوفه وشكل خطورة على مرمى الحزم وتمكن من تسجيل هدفين عن طريق رومارينهو والمالكي ألغيا من غرفة الفار بداعي التسلل، ولكن عبدالعزيز البيشي استطاع أن يسجل هدفا صحيحا بتمريره ساحرة عن طريق البرازيلي كورنادو بالدقيقة 58، قبل أن يهدر البديل فهد المولد ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد أن سددها في يد مليك عسلة (98)، ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة.
من المباراة:
- تمكن الحزم من تضييق المساحات على مضيفه الاتحاد.
- وجد الاتحاد صعوبة في بناء الهجمات نتيجة التباعد في خطوطه.
- لاعبو الاتحاد سيطر عليهم عدم التركيز والاستعجال في إنهاء الهجمة.
- أهدر البديل فهد المولد ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.
- استعاد الاتحاد الصدارة محققا رصيد 20 نقطة
- ظل الحزم على رصيده السابق بـ10 نقاط.
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