تدهور نتائج النصر يغري الفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل فريق الفيحاء جاهزيته لخوض مباراته أمام فريق النصر، مساء غد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفيحاء المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعد خسارته الجولة الماضية من فريق الباطن، وتوقف رحلة انتصاراته.

وأجرى الفريق تمارينه على حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، اشتملت الحصة الصباحية على التمارين اللياقية وقوة التحمل في الصالة الرياضية، تحت إشراف مدرب اللياقة فلادان بوبوفيتش.

وفي الفترة المسائية، كثف المدير الفني فوك رازوفيتش التمارين التكتيكية في الجوانب الدفاعية، وقد أجرى لاعبو خط الدفاع محطات تدريبية دفاعية متنوعة.

كما تضمنت الحصة المسائية تمارين على الكرات العرضية والتسديدات المباشرة على المرمى.

واختتمت بمناورة تكتيكية على منتصف الملعب طبق خلالها اللاعبون جملا فنية متنوعة، وشهدت عدة توقفات لتصحيح الأخطاء.

استغلال الحالة النفسية

ويسعى الفيحاء لاستغلال الحالة النفسية التي يعيشها فريق النصر بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد غريمه الهلال، ومن ثم خسارته من فريق الاتفاق في الجولة التاسعة.

ويعتمد مدرب الفيحاء فوك راسوفيتش على اللاعب البرازيلي رامون لوبيز الذي يمتلك أعلى نسبة من الأهداف مقارنة بأهداف لاعبي الفيحاء، حيث إنه سجل 6 من أصل 10 أهداف أحرزها فريقه هذا الموسم، ليتواجد في قائمة الهدافين هذا الموسم بالتساوي مع 3 لاعبين آخرين.

وبالمقابل ينتظر المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي بيدرو إيمانويل تحديد موقف المغربي عبدالرزاق حمدالله من خوض مباراته المقبلة ضد الفيحاء بالدوري. بعد أن ذكر حساب النصر الرسمي في موقع تويتر أن «حمدالله تواجد في عيادة النادي اليوم بعد تعرضه لورم وكدمة في الركبة».

غياب حمدالله

وستتضح الصورة حول إمكانية مشاركة عبدالرزاق حمدالله ضد الفيحاء في تمرين الفريق الأخير قبل المغادرة للمجمعة لخوض المباراة، لكن المرجح أن حمدالله لن يكون حاضرا في المباراة.

وتنوعت تمارين الفريق بين التدريبات اللياقية، والتكتيكية، قبل أن يجري المدرب مناورة مصغرة، وأخرى على كامل الملعب.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة مع بقاء مباراتين مؤجلتين له.

من جهة ثانية شارك عبدالفتاح عسيري جناح الفريق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، وبات جاهزا لمباراة الفيحاء.

ومن المنتظر أن يعود الأرجنتيني بيتي مارتينيز للمشاركة مع الفريق خلال مدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، بعد تعافيه من الإصابة، علما بأنه سيكمل المرحلة الأخيرة من التأهيل في الرياض، الأسبوع المقبل.

نقاط قبل المواجهة

