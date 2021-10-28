شكرا لقرائتكم خبر الأهلي بنشوة عودة الانتصارات.. والهلال بفرحة آسيا.. من يكسب كلاسيكو الفيصل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع الإثارة في قمة الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيفه الهلال مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

يدخل الأهلي هذا اللقاء على ذكرى اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل قبل إغلاقه واستطاع الأهلي تحقيق الفوز بهدف وحيد سجله عماد الحوسني.

من جهته سعى مدرب الأهلي بيسينك هاسي خلال الأيام الماضية لتجهيز فريقه للمواجهة، وحث لاعبيه على مواصلة الانتصارات التي تحققت في الجولتين الماضيتين، كما طلب منهم التركيز خلال مجريات اللقاء وتقديم مستوى مميز والخروج بالنقاط الثلاث.

ويغيب عن لقاء اليوم من جانب الأهلي محمد مجرشي الذي يواصل برنامجه التأهيلي وحيدا بعد أن تجاوز زميلاه نوح الموسى ومعتز هوساوي الإصابة وأصبحا جاهزين للمشاركة بعد انخراطهما في التدريبات الجماعية الأيام الماضية.

على الطرف الآخر يدخل الهلال منتشيا بالتأهل للنهائي الآسيوي، كما أنه يتواجد حاليا في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، لذلك فلا بديل عن الفوز للحاق بالمتصدر ضمك، صاحب الـ18 نقطة ومباراتين إضافيتين.

ويأمل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المحافظة على سجله الخالي من الخسائر منذ قدومه لتدريب الهلال، حيث خاض 7 لقاءات ضمن منافسات الدوري لم يخسر في أي منها مع وجود لقاءين مؤجلين للفريق.

ويفتقد الهلال لخدمات الثنائي موسى ماريقا والمدافع جان هيون سو بسبب الإصابة، كما استعاد خدمات الثلاثي سالم الدوسري وكاريو إضافة لياسر الشهراني بعد غيابهم عن لقاء الرائد الأخير بسبب الإصابة.

قبل المواجهة:







انتهى أول لقاء جمع الفريقين بجدة ضمن دوري المحترفين بفوز الهلال بهدف نظيف عام 2009.



انتهى آخر لقاء جمع الفريقين ضمن دوري المحترفين بفوز الهلال بـ5 أهداف.



حقق الأهلي الفوز في الجولتين الماضيتين.



حقق الهلال تعادلا وفوزا في الجولتين الماضيتين.



الهلال لم يخسر في 7 لقاءات خاضها هذا الموسم.



خسر الأهلي لقاءين وتعادل في 5 وحقق الفوز في مباراتين هذا الموسم. يتساوى هجوم الفريقين، حيث سجل كل فريق 12 هدفا في الجولات الماضية.



يتفوق دفاع الهلال أمام الأهلي بعد استقباله 8 أهداف مقابل 11 هدفا دخلت شباك الأهلي.



جمع الأهلي 11 نقطة في الجولات التسع الماضية.



جمع الهلال 15 نقطة بعد 7 جولات ماضية.



أهداف الأهلي من المواجهة:





مواصلة سكة الانتصارات.



الوصول للنقطة الـ 14 والصعود في سلم الترتيب حال تعثر منافسيه.



الخروج بالتعادل كأقل تقدير كونه يواجه أحد المنافسين.



عدم استقبال الأهداف والمحاولة بالخروج بالكلين شيت.



تحقيق الفوز على الهلال بعد أن غاب خلال منافسات الموسم الماضي.



أهداف الهلال من المواجهة: