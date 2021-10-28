شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف ونتائج الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على مدار الأربع أيام الماضية، والتى جاء أبرزها فوز الأهلى على الإسماعيلى برباعية نظيفة. وجاءت النتائج كالتالى: 1) البنك الأهلى 3 / 0 طلائع الجيش 2) الاتحاد السكندرى 4 / 4 سموحة 3) فيوتشر 1 / 0 فاركو 4) المقاولون العرب 1 / 0 الشرقية للدخان 5) الجونة 1 / 1 سيراميكا 6) الزمالك 2 / 0 إنبى 7) بيراميدز 2 / 1 مصر المقاصة 8) الأهلى 4 / 0 الاسماعيلى 9) المصرى 1 / 1 غزل المحلة