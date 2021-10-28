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أهداف ونتائج الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - اختتمت مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على مدار الأربع أيام الماضية، والتى جاء أبرزها فوز الأهلى على الإسماعيلى برباعية نظيفة.

وجاءت النتائج كالتالى:

1) البنك الأهلى 3 / 0 طلائع الجيش

2) الاتحاد السكندرى 4 / 4  سموحة

3) فيوتشر 1 / 0 فاركو

4) المقاولون العرب 1 / 0 الشرقية للدخان

5) الجونة 1 / 1 سيراميكا

6) الزمالك 2 / 0 إنبى

7) بيراميدز 2 / 1 مصر المقاصة

8) الأهلى 4 / 0 الاسماعيلى

9) المصرى 1 / 1 غزل المحلة  

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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