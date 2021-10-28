شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يحتفل بهدفه فى الدراويش: أول هدف مع نادي طفولتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، احتفاله بهدفه في الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، حيث أحرز أحمد عبد القادر الهدف الرابع للفريق الأحمر.

ونشر عبد القادر صوراً من احتفاله بالهدف مع زملائه وعلق: أول هدف مع نادي طفولتي".



احمد عبد القادر

وأدى فريق الأهلي تدريباته دون راحة، صباح اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ مران الأهلي بالمحاضرة التي عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين داخل ملعب التتش؛ للحديث عن تحضيرات مباراة البنك الأهلي المقبلة.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة أمس أمام الإسماعيلي، تدريبات استشفائية صباح اليوم على ملعب التتش؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية وتقسيمة قوية في منتصف الملعب، وذلك ضمن البرنامج التدريبي لتجهيز جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.