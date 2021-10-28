شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعد للإسماعيلى ويعلق: لا مجال للراحة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد المقاولون العرب فى تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى، ونشر الحساب الرسمي لسيراميكا صورا من تدريبات الفريق وعلق عليها قائلا: "لا مجال للراحة".

ويسعى هيثم شعبان، المدير الفنى لفريق سيراميكا، إلى وضع نقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي، بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل وجود جهاز فني جديد يترأسه طلعت يوسف، عمل خلال الفترة الماضية بكل قوة وخاض بالفريق فترة إعداد مميزة.

وكلف المدير الفني جهازه المعاون ومحللي الأداء بتقديم تقرير فني عن الدراويش عقب مواجهة الأهلي من أجل دراسته بشكل عاجل، وتجهيز لقطات فيديو بنقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي ووضع الخطة وطريقة اللعب المناسبتين لمواجهة الدراويش.

الجدير بالذكر أن سيراميكا قدم مباراة قوية أمام الجونة على ملعبه الصعب في الجولة الأولى، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف، لكل فريق.

وأشاد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، بالروح العالية للاعبي الفريق، خلال مباراة الجونة والتى انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق في افتتاحية الدوري الممتاز.

وقال البطاوي في حديثه مع اللاعبين: "المباريات القادمة للفريق مهمة للغاية، وعلينا حصد النقاط الثلاثة، وتحقيق العلامة الكاملة قبل التوقف الدولي".

وأوضح المدير الرياضي أن مجلس إدارة النادي لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، من أجل تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الجميع داخل منظومة سيراميكا يبذل كل ما لديه من جهد، لتحقيق هذا الهدف.



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