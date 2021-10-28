شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يحذر ثنائى إنبى من تكرار أخطاء الزمالك أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، ثنائى فريقه جون إيبوكا ودينو بيتر من ظاهرة تكرار إهدار الفرص التي ظهرت أمام الزمالك في الجولة الأولى على استاد بتروسبورت، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية.

وطالب طولان ثنائى الفريق بضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين بعد غدٍ السبت على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري.

وأوضح حلمي طولان أن ضربة جزاء الزمالك أمام فريقه من وحي خيال الحكم، قائلا: "بستغرب أن الفار لم يتدخل، لكن فريقي كان الاكثر سيطرة، وضيعنا فرص كتيرة وأحيى اللاعبين رغم الهدف الاول الظالم، والهدف الثاني خطأ دفاعي ورغم كدة سعيد بأداء فريقي".

وتابع طولان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "يؤسفني أقول إن فعلا اللي مالوش ضهر يضرب علي بطنه"، متسائلا: "هل ده امتداد للموسم اللي فات ولا ايه،وواصل المدير الفني للفريق البترولى: "اتظلمت كتير جدا في الموسم الماضي، وخايف الموسم الحالي يكون ده امتداد للظلم اللي انبي بيتعرض له".

وأكمل طولان: "اسلوبنا بنعتمد علي الضغط المتقدم، ورغم اعتمادنا علي الهجمة المرتدة في الشوط الاول الزمالك لم يحصل علي اي فرصة خطيرة طوال الشوط، والزمالك ليس بنفس قوة الموسم الماضي وكنا افضل بكتير في المباراة الحالية".

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضى ضمن مباريات الجولة الأولي من الدورى، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوار الحفاظ علي لقب الدورى.

أحرز هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 45 + 3 من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة 85 من رأسية رائعة.