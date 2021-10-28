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جدول ترتيب الدورى المصري عقب انتهاء الجولة الأولى

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القاهرة - سامية سيد - اختتمت مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز بمواجهة المصرى ونظيره غزل المحلة على ملعب برج العرب مساء اليوم الخميس والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

غزل المحلة يتعادل مع المصرى 1/1 في ختام الجولة الأولى للدوري.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى لقاء غزل المحلة و المصرى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في ختام مباريات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

غزل المحلة يتعادل مع المصرى 1/1 في ختام الجولة الأولى للدوري.. فيديو
جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز 

تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 3 نقاط، ويأتى البنك الأهلى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط أيضا، والزمالك فى المركز الثالث وبيراميدز بالمركز الرابع، ثم المقاولون وكوكاكولا فى المركزين الخامس والسادس على الترتيب بنفس الرصيد 3 النقاط. 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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