شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصري عقب انتهاء الجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز بمواجهة المصرى ونظيره غزل المحلة على ملعب برج العرب مساء اليوم الخميس والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

غزل المحلة يتعادل مع المصرى 1/1 في ختام الجولة الأولى للدوري.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى لقاء غزل المحلة و المصرى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في ختام مباريات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 3 نقاط، ويأتى البنك الأهلى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط أيضا، والزمالك فى المركز الثالث وبيراميدز بالمركز الرابع، ثم المقاولون وكوكاكولا فى المركزين الخامس والسادس على الترتيب بنفس الرصيد 3 النقاط.



