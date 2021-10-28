شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ينهى إجراءات السفر لأنجولا بطائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إجراءات السفر بطائرة خاصة إلى أنجولا لمواجهتها يوم 12 نوفمبر في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وتستغرق رحلة سفر منتخب مصر إلى أنجولا 7 ساعات متصلة، وأنهى وائل جمعة مدير المنتخب إجراءات السفر والإقامة الخاصة بالفريق في أنجولا.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على إقامة مباراة مصر والجابون في ختام المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل بدلا من التاسعة مساء 15 نوفمبر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إقامة المباراة باستاد الجيش ببرج العرب، وطلب من الجهات الأمنية السماح خلالها بحضور 30 ألف مشجع.

ويحتل منتخب مصر حاليا المركز السادس أفريقيا بعد تصنيف الفيفا الأخير الذى أوقعه فى المركز الـ44 عالميا، بينما تحتل نيجيريا المركز الخامس أفريقيا والـ36 عالميا.

ورغم تقدم منتخب مصر4 مراكز إلا أنه ظل في المركز السادس في قارة أفريقيا برصيد 1434.62 نقطة، خلف نيجيريا الخامس 1492.37، وقبل غانا السابع 1411.3 نقطة، وبناء على هذا التصنيف، يظل منتخب مصر في المستوى الثاني في قرعة الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في جميع المباريات المقبلة في التصفيات المونديالية، وكذلك بطولة كأس العرب رغم أنها غير مدرجة في الأجندة الدولية ولكن هذه المباريات يتم احتسابها فى التصنيف لكن بنقاط أقل من نظيرتها المدرجة فى الأجندة، وفى المقابل، يجب أن تتعثر نيجيريا فى مباراتيها أمام ليبيريا والرأس الأخضر فى تصفيات المونديال، حتى يصعد الفراعنة للمركز الخامس أفريقيا.

وخاض منتخب مصر مباراتين فى شهر أكتوبر الجارى أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 حيث حقق الفراعنة الفوز فى المباراتين بنتيجة 1/ 0 و3/ 0.