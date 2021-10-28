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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، محمد الشناوي يقترب من المشاركة في القمة، وغزل المحلة يتعادل مع المصرى 1/1 في ختام الجولة الأولى للدوري.. فيديو.

محمد الشناوي يقترب من المشاركة في القمة

غزل المحلة يتعادل مع المصرى 1/1 في ختام الجولة الأولى للدوري.. فيديو

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