مصدر بالأهلي لمصراوي: نتواصل مع "كاف" لحل أزمة تزامن مونديال الأندية مع أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

يعمل النادي الأهلي في الوقت الحالي على حل أزمة تزامن مباريات كأس العالم للأندية مع المباريات الختامية في بطولة كأس الأمم الإفريقية فبراير المقبل.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة الأهلي تتواصل مع كاف من أجل إيجاد حل لأزمة تزامن انطلاقة مباريات مونديال الأندية مع ختام أمم إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي لم يتلق بعد أي إخطار بشأن مواعيد بطولة كأس العالم بشكل رسمي.

ولفت المصدر إلى أن "كاف" عليه أن يتجنب حدوث أي أزمة في مواعيد بطولاته وألا تتعارض مع البطولات التي ينظمها "فيفا".

وعلى جانب أخر أشار المصدر إلى أن النادي الأهلي سيرسل وفدا إلى الإمارات أواخر شهر يناير القادم لبحث بعض الترتيبات الخاصة بالفريق من حيث الإقامة وملاعب التدريب.