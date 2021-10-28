"توّهج الوافدين و3 هدافين".. ملامح من الجولة الأولى للدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

اختتمت منافسات الجولة الأولى من النسخة الجارية من بطولة الدوري 2021/2022 بمباراة مساء اليوم الخميس جمعت فريقي المصري ونظيره غزل المحلة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونستعرض في السطور التالية أبرز ملامح الجولى الأولى:

الانتصارات

انتهت 6 مباريات من أصل 9 لُعبوا في الجولة الأولى بفوز أحد الطرفين لعل أعلى انتصار كان لصالح الأهلي الذي فاز أمام نظيره الإسماعيلي برباعية نظيفة.

وجاءت المباريات الست كالتالي:

-البنك الأهلي (3) - (0) طلائع الجيش

- إنبي (0) - (2) الزمالك.

- فيوتشر أف سي (1) - (0) فاركو.

- المقاولون (1) - (0) إيستر كومباني.

- الإسماعيلي (0) - (4) الأهلي.

- بيراميدز(2) - (1) مصر المقاصة.

التعادلات

تكررت نتيجة 1 - 1 في مباراتين من أصل ثلاث انتهوا بالتعادل؛ حيث جاءت النتائج كالتالي:

- سموحة (4) - (4) الاتحاد.

- الجونة (1) - (1) سيراميكا كليوباترا

- المصري (1) - (1) غزل المحلة.

توّهج الوافدين الجُدد على الدوري

وشهدت الجولة الأولى تألق الوافدون الجدد على الدوري المصري؛ فسجل المغربي وليد الكرتي هدفي بيراميدز في ظهوره الأول، فيما سجل الجنوب أفريقي بصفوف الأهلي، بيرسي تاو هدفين في رباعية فريقه أمام الإسماعيلي.

وسجل كذلك النيجيري جون أوكلي هدف المقاولون الوحيد خلال مباراته الأولى له بالدوري والتي جاءت أمام إيسترن كومباني ليفوز فريقه، كما سجل التونسي سيف تقا هدف سيراميكا الذي تعادل به أمام الجونة، فيما سجل مواطنه أيمن الصفاقسي هدف فوز فريقه فيوتشر أف سي خلال مباراته أمام فاركو التي انتهت بهدف وحيد.

تألق الصفقات المحلية

شهدت المشاركة الأولى المحلية لأحمد عبدالقادر مع الأهلي عقب انتهاء إعارته لصفوف سموحة، تسجيله هدفًا في رباعية فريقه أمام الإسماعيلي، كما سجل خالد قمر لفريقه الجديد هذا الموسم الجونة في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، كما سجل عمر السعيد للزمالك أمام إنبي بعدما عاد إلى صفوفه عقب انتهاء إعارته للجونة، كما سجل محمد هدفين في ثلاثية فريقه الجديد هذا الموسم، البنك الأهلي أمام طلائع الجيش.

الأندية الثلاث الوافدة على الممتاز

حقق نادي فيوتشر أف سي أحد الثلاثي الوافد جديدًا على الدوري الممتاز الفوز في ظهوره الأول أمام الوافد الجديد أيضًا فاركو فيما هُزم إيسترن كومباني بهدف أمام المقاولون.

الهدافون

ويتقاسم ثلاثة لاعبين صدارة هدافي الجولة وهم: لاعب الأهلي بيرسي تاو، لاعب بيراميدز وليد الكرتي ولاعب البنك الأهلي محمد هلال بواقع هدفين لكل لاعب، فيما يتصدر لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" قائمة الأكثر صناعة بالجولة بصناعة هدفين.