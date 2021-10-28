المصري يخطف تعادلاً أمام المحلة في ختام الجولة الأولى للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

سقط فريق المصري في فخ التعادل بمستهل مشواره في النسخة الجارية من الدوري أمام نظيره غزل المحلة بهدف لكل فريق.

وتقدم غزل المحلة سريعًا بالتحديد بعد مرور 9 دقائق عن طريق لاعبه هشام بلحة قبل أن يتعادل محمد عنتر للمصري في الدقيقة 49.

وبدأ المصري اللقاء بالتشكيل التالي:

حارس مرمى: أحمد مسعود، خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد علاء، إسلام جمال، أحمد شديد، لاعبا الارتكاز: فريد شوقي وعمرو موسى، خط الوسط المتقدم: أحمد الشيخ، مصطفى سلطان، إسلام عطية، مهاجم: محمد بلح.

وبدأ غزل المحلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود رضا، خط الدفاع: محمود علاء،معاذ حناوي، محمد فتح الله، السيد شبراوي، وخط الوسط: حميد ماو، أحمد عفيفي، أحمد النادري، إبراهيم كونيه، هشام بلحة، المهاجم: عبده يحيى.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

تقدم غزل المحلة مبكرًا بهدف سجله لاعبه هشام بلحة بعدما استغل خطأ لاعبي المصري.

ويٌسيطر لاعبو النادي المصري على الكرة عقب الهدف الذي سكن مرماهم ولكن دون أي خطورة على مرمى المحلة.

وبدأ الشوط الثاني بدفع المدير الفني للنادي المصري، معين الشيعاني باللاعبين محمد عنتر ومواطنه التونسي إلياس جيلاسي.

وحصل المصري في الدقيقة 49 على ركلة حرة من يمين الملعب نفذها جيلاسي وحولها عنتر برأسه هدفًا أول لفريقه.

ودفع مدرب المصري في الدقيقة 79 باللاعب أحمد حمودي بدلًا من محمد بلح.