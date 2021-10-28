مصدر لـ"الخليج 365": فيفا يغرم الزمالك 2.7 مليون يورو في قضية بوطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

غرم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك مبلغ 2.7 مليون يورو بسبب شكوى لاعبه المغربي السابق خالد بوطيب.

وذكر مصدر لـ"يلا كورة" أن لجنة فض المنازعات في "فيفا" قامت بتغريم الزمالك 2.7 مليون يورو قيمة مستحقات متأخرة لصالح اللاعب بالإضافة إلى قيمة المتبقي من عقده قبل أن يرحل.

ومن جانبه يعمل نادي الزمالك على دراسة ملف اللاعب خالد بوطيب جيدا تمهيدا للتقدم باستئناف لإيقاف الحكم أو تخفيفه.

وتعكف لجنة قانونية في نادي الزمالك على دراسة الملف بالتعاون مع المحامي الإيطالي الذي يتولى ملفات نادي الزمالك فيفا والمحكمة الرياضية الدولي.

ويحق للزمالك الاستئناف على الحكم خلال 21 يوما ليقدم أدلة النفي في محاولة لعدم دفع المبلغ المعلن في حكم الدرجة الأولى، ما يشير إلى أن القضية ستستغرق وقتا إضافيا عند استئناف الزمالك قبل أن تصل إلى حكم نهائي.