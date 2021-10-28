شاهد اهداف وملخص مباراة المصري البورسعيدي وغزل المحلة في الدوري المصري

شاهد فيديو اهداف وملخص مباراة المصري البورسعيدي وغزل المحلة في الدوري المصري، التي انتهت بنتيجة 1/1 بعد عصر اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، في ختام مباريات الجولة الأولى.

أنقذ مهاجم المصري البورسعيدي «محمد عنتر» فريقه من الخسارة في ختام الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، بتسجيله لهدف التعادل أمام غزل المحلة على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وجاء هدف محمد عنتر في الدقيقة 49 بعد تلقيه تمريرة من اللاعب التونسي إلياس الجلاصي القادم خلال سوق الانتقالات الصيفي من نادي الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

وكان غزل المحلة قد أنهى الشوط الأول متقدمًا على المصري في النتيجة بهدف أحرزه هشام عادل في الدقيقة 9، بمساعدة من عبد الله يحيى.

وبانتهاء المباراة بالتعادل 1/1، تقدم المصري البورسعيدي وغزل المحلة إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري مناصفة مع أندية الاتحاد السكندري وسموحة والجونة وسيراميكا ولكل منهم نقطة واحدة.

ويتذيل بطل الدوري المصري ثلاث مرات «الإسماعيلي» جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الشرقية للدخان وفاركو وإنبي وطلائع الجيش، وذلك بسبب الخسارة الفادحة التي تعرض لها أمام الأهلي يوم أمس الاربعاء على ملعب برج العرب برباعية نظيفة.

جدير بالذكر تعاقد نادي غزل المحلة مع 5 لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي 2021 من بينهم جناح مدغشقر الشهير «باولين فوافي» من مصر المقاصة بعقد مدته عامين، واللاعب الإفواري «إبراهيم كونيه» بعقد مدته عامين من طلائع الجيش.

وانضم كذلك لصفوف أرجنتين مصر كل من إبراهيم صلاح من المقاولون العرب، وإيهاب سمير من طنطا، وأحمد غنيم من سيراميكا كليوباترا.

أما المصري فقد تعاقد مع 4 لاعبين من بيراميدز هم «أحمد حمودي وعمرو مرعي وأحمد الشيخ» بالاضافة إلى مدافع الجيش «إسلام جمال» ولاعب الوسط «أحمد علاء الدين» الذي قضى الموسمين الماضيين معارًا للجيش من الأهلي، وإلياس الجلاصي من المنستيري التونسي.

شاهد اهداف مباراة المصري البورسعيدي وغزل المحلة