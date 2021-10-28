انتر ميلان يقنع لاوتارو مارتينيز بتجديد عقده لفترة طويلة

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أعلن إنتر ميلان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في بيان اليوم الخميس تمديد عقد المهاجم لاوتارو مارتينيز حتى 2026.
وكان مارتينيز (24 عاما) يقضي آخر 18 شهرًا في عقده لكن المفاوضات بشأن العقد الجديد تقدمت في الأشهر الماضية كما ذكرت وسائل إعلام.
واعترف مهاجم الأرجنتين في وقت سابق هذا العام بأنه كان قريبًا من الانتقال لبرشلونة في 2020 لكن الصفقة لم تتم لأسباب مالية.
وقال مارتينيز لموقع ناديه على الانترنت “أنا سعيد جدًا للوجود هنا والبقاء لفترة طويلة. أرسل تحية كبيرة لكل جماهير إنتر”.
وسجل مارتينيز، الذي انتقل إلى إيطاليا من راسينج كلوب في 2018 مقابل 25 مليون يورو (29.22 مليون دولار)، 54 هدفًا في 144 مباراة مع إنتر بجميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الموسم الماضي.
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