موعد وكيفية مشاهدة بث مباشر مباراة استون فيلا ووست هام في الدوري الانجليزي

تعرف مع الخليج 365 على موعد وكيفية مشاهدة بث مباشر مباراة استون فيلا ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي، المقرر لها ضمن الجولة 10 من المسابقة.

يحين موعد مباراة استون فيلا ووست هام يونايتد يوم الاحد الموافق 31 اكتوبر 2021، في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، ويستضيفها ملعب استون فيلا «فيلا بارك» الذي يتسع لحوالي 44 ألف متفرج.

تُنقل مباراة استون فيلا ووست هام في بث مباشر على قناة بي إن سبورتس القطرية الأولى، بالاضافة إلى قنوات سكاي سبورتس البريطانية وسبورت تي في 2 البرتغالية، وبي إن سبورتس 1 الإنجليزية، وقناة سوبر سبورت بريميرليج الجنوب أفريقية على القمر الصناعي intelsat17.

من هو حكم مباراة استون فيلا ووست هام؟

يُدير مباراة استون فيلا ضد وست هام يونايتد، الحكم الدولي الانجليزي «كريستوفر كافانا» الذي كُلف بتحكيم 3 مباريات سابقة لفريق استون فيلا خلال عام 2021.

ولم يفز استون فيلا في حضور الحكم كريستوفر كافانا سوى مرة واحدة، كانت أمام آرسنال في الجولة 23 من الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي 2021/2020، بينما خسر الفريق أمام مانشستر يونايتد في الموسم نفسه ضمن الجولة 35.

وفي بداية الموسم الحالي 2022/2021، ضمن الجولة السابعة، خسر أستون فيلا في حضور كافانا بنتيجة 1/2 أمام توتنهام هوتسبير على ملعب وايت هارت لين الجديد.

وأدار كافانا مباراتين لفريق وست هام يونايتد خلال عام 2021، انتهت واحدة بفوزه على بيرنلي، وأخرى بخسارته أمام تشيلسي.

ويسعى أستون فيلا لتعديل مساره في جدول ترتيب الدوري الانجليزي هذا الموسم، فمن بعد فوزه المذهل على ملعب أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد بهدف هاوس في الدقيقة 88 من مباراة الجولة السادسة، مُني الفريق بثلاثة خسائر متتالية في الجولات 7 و8 و9 أمام توتنهام وولفرهامبتون وآرسنال.

أما وست هام، فيمر بمرحلة مميزة مع المدير الفني ديفيد مويس، بانتصارين متتاليين على إيفرتون وتوتنهام في البريميرليج، بالاضافة لفوز كاسح بثلاثية نظيفة أمام راسينج جينك البلجيكي في إحدى جولات دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت آخر مباراتين بين الفريقين بفوز وست هام يونايتد 1/2 و3/1، وسجل أهداف لقاء الذهاب «أوجبونا وبرون»، وسجل سوتشيك ثنائية في لقاء الإياب، وجيسي لينجارد هدف.