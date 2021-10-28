نتيجة مباراة سوريا واليمن في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما..الحسم يتأجل

نتيجة مباراة سوريا واليمن في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما، ضمن مباريات اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، لحساب الجولة الثانية في المجموعة الأولى التي تضم ايضا منتخب قطر وسريلانكا.

خيم التعادل السلبي على مباراة سوريا واليمن، في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد سحيم بن حمد في قطر، ليتأجل الحسم الى الجولة الثالثة والأخيرة عندما تلتقي سوريا وقطر.

وانفرد منتخب قطر في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين بعد ان اكتسح سريلانكا في وقت لاحق، مقابل 4 نقاط لسوريا، ونقطة لليمن، في حين بقي رصيد سريلانكا خالياً من النقاط.

مالت الأفضلية لصالح المنتخب السوري الذي سيطر على منطقة المناورة وحاول الضغط على المرمى لكن دون أن ينجح في تجاوز الدفاع اليمني.

واستمر ذات الحال في الشوط الثاني، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة أكثر من فرصة للسوريين وسط تألق من حارس اليمن علي فاضل.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الاولي يوم الأحد المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري، حيث تلتقي سوريا مع قطر، واليمن مع سريلانكا.

كان منتخب سوريا الاولمبي قد اكتسح نظيره السيرلانكي في المباراة الافتتاحية بخماسية نظيفة، والتي أقيمت يوم الاثنين الماضي 25 أكتوبر 2021، ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن قطر.

وكان يبحث اليوم المنتخب السوري عن تحقيق الفوز الثاني تواليًا من أجل الاقتراب من تحقيق حلم التأهل إلى بطولة كأس اسيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

في المقابل، تعرض منتخب اليمن الاولمبي لخسارة ثقيلة أمام قطر (3-0) في الجولة الأولى، وسيدخل مباراة سوريا بشعار لا بديل عن الفوز من أجل إحياء آماله في التأهل إلى نهائيات كأس اسيا 2022.

انطلقت صافرة بداية مباراة سوريا واليمن في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية والكويت.

ونقل بث مباشر مباراة سوريا واليمن تحت 23 عاما على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية بصوت المعلق الرياضي العُماني “أحمد المعمري”.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.