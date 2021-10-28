تشافي يتهرب من التحدث عن تدريب برشلونة

تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري - صور Afp

قال الإسباني تشافي مدرب السد القطري والمرشح بقوة لخلافة الهولندي رونالد كومان في تدريب نادي برشلونة الإسباني الخميس، انه يركز على عمله مع فريقه القطري ولن يتحدث راهناً “عن أي شيء آخر”.

وقبل مواجهة الأهلي في الدوري القطري، نقل موقع السد عن تشافي في مؤتمر صحافي تعليقاً على ما اعتبرها “أقاويل صحفية مثارة في الفترة الحالية حول مغادرته الفريق”: “أنا حاليًا اركز في عملي مع السد، لا أستطيع الحديث عن أي شيئ آخر”.

وكان برشلونة، بطل إسبانيا 26 مرّة وأوروبا 5 مرات، أقال في وقت متأخر من ليل الأربعاء-الخميس كومان بعد 14 شهراً من تعيينه، وذلك بعد خسارة جديدة في الدوري المحلي لكرة القدم أمام رايو فاليكانو.

وأعاد النادي في حسابه على إنستجرام نشر صور لجماهيره تطالب ببقاء لاعب وسط برشلونة السابق.

وبخسارته على أرض رايو فايكانو صفر-1، يكون برشلونة قد مُني بخسارة ثالثة في عشر مباريات، ليحتل مركزاً تاسعاً مخيباً في ترتيب الليجا.

وأعلن النادي الخميس تعيين ظهيره الأيسر السابق ومدرب فريق الرديف راهناً سيرجي بارجوان مدرباً موقتاً.

وكتب النادي في بيان رسمي “سيتولّى سيرجي بارجوان، المدرب الحالي لرديف برشلونة، المهام الموقتة للإدارة الفنية في الفريق الأوّل، ستنتهي الفترة الموقتة على مقاعد الفريق الأول بعد تعيين مدرب جديد اثر إقالة رونالد كومان”.

وبحال لجوء الإدارة إلى تعيين تشافي، سيلقى هذا القرار رد فعل إيجابي من الجماهير، نظراً للقيمة الفنية والمعنوية التي يحملها مذ كان لاعب وسط فذا في صفوف الفريق وقاده مع زميله أندريس إينييستا إلى عدة ألقاب محلية وقارية.

وكان تشافي (41 عاماً) قد أحرز يوم الجمعة الماضي لقباً جديداً مع السد، بتتويجه في نهائي كأس أمير قطر على حساب الريان بركلات الترجيح.