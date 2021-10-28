موعد مباراة الامارات وعمان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الامارات وعمان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة لها، ضمن الجولة الثالثة في المجموعة الخامسة، والتي تضم ايضا قيرغيزستان والهند.

يستضيف منتخب الامارات الاولمبي نظيره العُماني على ملعب نادي الفجيرة في لقاء هام ومصيري ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً.

كان المنتخب الاماراتي قد انتزع فوزاً ثميناً امام منتخب الهند بهدف دون مقابل، في الجولة الثانية، الاربعاء 27 أكتوبر 2021، ويدين الابيض للاعب عبدالله إدريس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

وكان منتخب قيرغيزستان الاولمبي قد قلب الطاولة على الامارات بنتيجة (1-2)، على استاد نادي الفجيرة، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، المقرر إقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

على الجانب الآخر، استعاد منتخب عمان الاولمبي آماله في الصعود إلى بطولة كأس أمم آسيا 2022 في أوزبكستان، بعدما تغلب على قيرغستان في الجولة الثانية من التصفيات، بهدف قاتل سجله «أرشد العلوي» في الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وعوض المنتخب العماني خسارته في المباراة الافتتاحية أمام الهند بنتيجة 1/2 ليعود إلى مضمار المنافسة على صدارة المجموعة الخامسة (E).

موعد مباراة الامارات وعمان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

يحين موعد مباراة الامارات وعمان يوم السبت الموافق 30 أكتوبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 14:50 بتوقيت مصر، 16:50 بتوقيت سلطنة عمان، 15:50 بتوقيت السعودية، 12:50 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الامارات وعمان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

ينقل بث مباشر مباراة الامارات وعمان على قناة أبو ظبي الرياضية، بالأضافة الى قناة دبي الرياضية، كما تنقل ايضا على القناة العمانية الرياضية.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.