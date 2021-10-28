- 1/2
- 2/2
أعلن الاتحاد التركي، الخميس، السماح بحضور الجماهير في جميع الملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية اعتبارًا من 9 نوفمبر المقبل، في مباريات الدوري التركي الممتاز.
وقال بيان صادر عن الاتحاد: “قرر الاتحاد السماح بحضور جماهيري بالسعة الكاملة للملاعب في المسابقات الاحترافية التي ستلعب اعتبارًا من 9 نوفمبر، بشرط تطبيق التدابير الصحية كاملة في ضوء آراء ومقترحات المجلس الصحي للاتحاد”.
وأكد البيان أن الحضور الجماهيري سيكون مسموح لمن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعترف به من وزارة الصحة التركية، أو من أصيبوا بالفيروس سابقًا وتعافوا وتلقوا جرعة واحدة، أو من أصيبوا وتعافوا خلال آخر 180 يومًا من تاريخ المباراة التي يرغبون بحضورها.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري التركي بحضور جمهور “كامل العدد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.