الدوري التركي بحضور جمهور “كامل العدد”

جمهور نادي فنربخشة - صور Reu

أعلن الاتحاد التركي، الخميس، السماح بحضور الجماهير في جميع الملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية اعتبارًا من 9 نوفمبر المقبل، في مباريات الدوري التركي الممتاز.

وقال بيان صادر عن الاتحاد: “قرر الاتحاد السماح بحضور جماهيري بالسعة الكاملة للملاعب في المسابقات الاحترافية التي ستلعب اعتبارًا من 9 نوفمبر، بشرط تطبيق التدابير الصحية كاملة في ضوء آراء ومقترحات المجلس الصحي للاتحاد”.

وأكد البيان أن الحضور الجماهيري سيكون مسموح لمن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعترف به من وزارة الصحة التركية، أو من أصيبوا بالفيروس سابقًا وتعافوا وتلقوا جرعة واحدة، أو من أصيبوا وتعافوا خلال آخر 180 يومًا من تاريخ المباراة التي يرغبون بحضورها.