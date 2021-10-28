الفيفا يزيد من مشاكل الزمالك و يلزمه بتأدية مبلغ 2.7 مليون يورو لصالح المغربي خالد بوطيب

خالد بوطيب لاعب نادي لوهافر ومنتخب المغرب - صور Twitter

حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لصالح المهاجم الدولي المغربي خالد بوطيب في أزمته مع نادي الزمالك المصري، وألزمت هذا الاخير بتأدية مبلغ 2.7 مليون دولار لمهاجم الفريق السابق، وفقاً لمنصة كورة بلاس المصرية.

وكان المهاجم خالد بوطيب قد طالب خلال شكواه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” ضد نادي الزمالك المصري، بالحصول على مبلغ يصل إلى 3 ملايين يورو، تعويضا عن ما تبقى من عقده مع النادي، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولي القلعة البيضاء، قبل أن يحكم الجهاز الأعلى في كرة القدم لصالح المغربي.

وأكدت الصحافة المغربية في وقت سابق أن “محمد عزيز”، وكيل أعمال خالد بوطيب، تواصل مع “أمير مرتضى منصور”، المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، من أجل إنهاء الأزمة بالطرق الودية، لكن هذا لم يحدث.

وكان وكيل أعمال بوطيب يرغب في إنهاء الأزمة وديًا، ولكنه وضع شرطين، وهما الحصول على 2 مليون دولار، والشرط الثاني أن يتم تسليم المبلغ على دفعة واحدة، لكن إدارة الزمالك السابقة رفضت ذلك، وعرضت على بوطيب الحصول على مليون دولار على دفعتين، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب المغربي ووكيل أعماله.

يذكر أن نادي الزمالك قد تعاقد مع خالد بوطيب خلال شهر يناير 2019 قادمًا من فريق مالاتيا سبور التركي، بعد تألقه اللافت مع أسود الأطلس في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، في صفقة قدرت بـ4.5 ملايين يورو، لكنه خيب آمال النادي.

وقررت إدارة الزمالك الاستغناء عن بوطيب أواخر العام 2020، بسبب عدم تقديمه المستوى المطلوب، ليتم فسخ التعاقد معه من طرف القلعة البيضاء، لكن عواقب هذا القرار، كانت مكلفة للغاية مادياً.