الامارات | ديابي ورمضان يعيدان الجزيرة إلى سكة الانتصارات.. وحلم مبخوت يتأجل

شكرا لقرائتكم خبر عن ديابي ورمضان يعيدان الجزيرة إلى سكة الانتصارات.. وحلم مبخوت يتأجل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق الجزيرة إلى سكة الانتصارات اليوم، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، وذلك بتحقيقه لفوز ثمين بهدفين نظيفين على حساب ضيفه بني ياس خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، فيما تأجل حلم المهاجم، الدولي علي مبخوت الذي يسعى لتحقيقه، ويفصله هدف واحد فقط عن معادلة الرصيد التاريخي لهداف الدوري، الأسطورة فهد خميس الذي يمتلك 175.

واستعاد الجزيرة توازنه على حساب بني ياس، حيث قص الدولي، عبدالله رمضان شريط أهداف المباراة في الدقيقة 5+45 من كرة ثابتة بتسديدة بطريقة مخادعة كان حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني وخط دفاع ينتظر أن يرسلها اللاعب عرضية داخل منطقة الجزاء، لكنه فضل تسديدها في المرمى المكشوف.

وشهد الشوط الثاني ضغطاً من جانب الضيوف لتعديل النتيجة حصلوا علي أثرها على أكثر من فرصة، لكن المهاجم المالي عبدالله ديابي استطاع أن يسجل هدف الاطمئنان للجزيرة في الدقيقة 65، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمدت نقاط "السماوي" عند 6 نقاط.

وتعرض مدافع الجزيرة، خليفة الحمادي للإصابة بعد تصادمه مع زميله الحارس علي خصيف، ومهاجم بني ياس السويدي، إسحاق ثلين، ليغادر الملعب بعدها.

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