ضمك ضيف ثقيل على الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل متصدر الدوري فريق ضمك (18نقطة) مساء اليوم ضيفا ثقيلا على الاتفاق (10نقاط) ضمن مباريات الجولة العاشرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

ويدخل المستضيف الاتفاق مواجهة اليوم متسلحا بعامل الجمهور، بقيادة مدربه الصربي فلادان في ثاني مبارياته الرسمية، حيث يسعى لتحقيق الفوز الثاني له عقب الانتصار على النصر في المباراة الماضية وتأكيد صحوة الفريق نحو التقدم في سلم الترتيب، معتمدا على ذات الأسماء التي دخل بها مواجهة النصر، يتقدمهم الثنائي محمد الكويكبي والبرازيلي دي سوزا والتونسي نعيم السيليتي في خط المنتصف ومن أمامهم المغربي وليد ازارو في خط الهجوم .

بالمقابل يدرك الكرواتي كريشمير ريزتش مدرب ضمك صعوبة المهمة خارج الأرض ومن أمام فريق منتش بفوز مهم بالجولة الماضية، إذ يسعى لمواصلة انطلاقته متمسكا بالمحافظة على صدارة الترتيب عقب الفوز الأخير على الحزم، مراهنا على ذات الأسماء في تشكيلته الأساسية التي يتقدمها الكرواتي كاكتاش صانع لعب الفريق ومجرشي ومنصور حمزي ومن أمامهم هداف الفريق ايميليو زيلايا.