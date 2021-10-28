ضمك ضيف ثقيل على الاتفاق

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ويدخل المستضيف الاتفاق مواجهة اليوم متسلحا بعامل الجمهور، بقيادة مدربه الصربي فلادان في ثاني مبارياته الرسمية، حيث يسعى لتحقيق الفوز الثاني له عقب الانتصار على النصر في المباراة الماضية وتأكيد صحوة الفريق نحو التقدم في سلم الترتيب، معتمدا على ذات الأسماء التي دخل بها مواجهة النصر، يتقدمهم الثنائي محمد الكويكبي والبرازيلي دي سوزا والتونسي نعيم السيليتي في خط المنتصف ومن أمامهم المغربي وليد ازارو في خط الهجوم .
بالمقابل يدرك الكرواتي كريشمير ريزتش مدرب ضمك صعوبة المهمة خارج الأرض ومن أمام فريق منتش بفوز مهم بالجولة الماضية، إذ يسعى لمواصلة انطلاقته متمسكا بالمحافظة على صدارة الترتيب عقب الفوز الأخير على الحزم، مراهنا على ذات الأسماء في تشكيلته الأساسية التي يتقدمها الكرواتي كاكتاش صانع لعب الفريق ومجرشي ومنصور حمزي ومن أمامهم هداف الفريق ايميليو زيلايا.
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