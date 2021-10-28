صحوة الباطن تهدد طموح الرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة اليوم الجمعة مواجهة الرائد والباطن ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإلى ما قبل لقاءات أمس الخميس، يحتل الرائد المرتبة العاشرة برصيد 11 نقطة بعد عودته من العاصمة بخسارة ثالثة أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى إلى استعادة توازنه والعودة من جديد لدائرة الانتصارات. وسيخوض الإسباني بابلو ماشين هذا اللقاء بتشكيلة فنية متوازنة نسبيا، بحثا عن معالجة النزيف المتواصل والظهور بأداء مختلف لما ظهر عليه في المواجهات الثلاث السابقة، في المقابل الباطن يحتل المرتبة الرابعة عشرة برصيد 9 نقاط عقب فوزه الأخير على نظيره الفيحاء بثنائية، ويسعى إلى مواصلة صحوته الإيجابية وتحقيق العلامة الكاملة، ومن المتوقع أن يخوض الكرواتي ألين هورفات هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن، بحثا عن الظهور الإيجابي في أول مهمة رسمية له مع الفريق، وسبق أن التقى الفريقان في (8) مواجهات من منافسات الدوري، تفوق خلالها الرائد في خمسة لقاءات، بينما حقق الباطن ثلاثة انتصارات فقط.



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