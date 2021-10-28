هل تدفع الكرة السعودية ثمن تربع المهاجم الأجنبي على عرش الهدافين؟

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استحوذ العنصر الأجنبي على خانة الهجوم في كثير من أندية دوري المحترفين وبالتحديد هذا الموسم وسط تهافت الأندية على جلبهم دون النظر إلى مسألة الجوانب الفنية ومدى نجاحها من عدمها، الأمر الذي أثار الغموض حيال عدم تواجد المهاجم السعودي «الهداف» والذي بدا تأثيره واضحا على صعيد دوري المحترفين من حيث تقديم العطاء في الناحية الهجومية وافتقاده حساسية التهديف إضافة إلى عدم الاعتماد على مشاركته بشكل أساسي.
هداف دوري المحترفين
ومع بداية أحداث الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي انطلقت أمس الخميس، انفرد محترف فريق الشباب النيجيري أوديون إيغالو بصدارة الهدافين برصيد (8) أهداف، فيما خلت القائمة من تواجد أي لاعب سعودي وبالتحديد في العشرة الأوائل من القائمة التي يتواجد فيها عشرة أجانب من عشرة أندية فقط..
ومنذ أن تم تغيير مسمى الدوري إلى دوري المحترفين السعودي في موسم 2008م، تمكن لاعبان سعوديان فقط من تحقيق لقب هداف الدوري السعودي حتى الآن، حيث حقق اللاعب ناصر الشمراني اللقب في أربع مرات متفاوتة كانت الأولى في ذات الموسم مع فريق الشباب برصيد 12 هدفا متقاسما في حينها مع محترف فريق الاتحاد المغربي هشام أبو شروان بنفس الرصيد التهديفي، فيما كانت الثانية أيضا مع فريق الشباب في موسم 2010م برصيد 17 هدفا، والثالثة في موسم 2011م مع فريق الشباب برصيد 21 هدفا، والرابعة كانت له مع فريق الهلال في موسم 2013م برصيد 21 هدفا، فيما حقق لاعب فريق الهلال والمنتخب السعودي سابقا محمد الشلهوب لقب هداف الدوري في موسم 2009م برصيد 12 هدفا.
الكرة الشاملة
ويشير مدرب فريق بيش (الوطني) محمد العرياني إلى أن سبب ندرة اللاعبين الهدافين السعوديين بسبب الاعتماد في المراكز الهجومية على اللاعب الأجنبي وتوجه الكرة الحديثة وفلسفة أغلب المدربين على مستوى العالم من حيث الاعتماد على الكرة الشاملة وكيفية التسجيل على القادمين من الخلف إضافة إلى التركيز على طريقة التسجيل من الكرات الثابتة، ولهذا نرى التركيز التام من الأندية السعودية على تواجد اللاعب الأجنبي الهداف ودعم خطوط المقدمة دون الاعتماد بشكل تام على اللاعب السعودي، وهذا ما يحصل حاليا في المسابقة بدليل عدم تواجد أي لاعب سعودي في صدارة الهدافين وعدم استطاعة أكثر من لاعب إحراز الأهداف، وهذا مما يؤثر بشكل سلبي على أدائه الفني وعدم النظر إلى مشاركته الوطنية مع المنتخب السعودي في البطولات أمام المنتخبات ذات الطابع الدفاعي التي تمتلك تنظيما دفاعيا جيدا، ولهذا يجب ببالغ الأهمية إنشاء أكاديميات خاصة تهتم في تطوير اللاعبين في مركز الهجوم فقط وفق استراتيجية واضحة المعالم..
عدم وجود الفرصة الكافية
من جهته قال الإعلامي ثامر الطيار «إن اللاعب الأجنبي أصبح يتصدر المشهد الرياضي في الدوري السعودي للمحترفين من حيث تواجده بشكل مؤثر وبالتالي أسهم في تراجع مشاركة اللاعب السعودي والتأثير التام سواء في تسجيليه الأهداف أو في صناعتها، ولكن يعود غيابهم في المقام الأول إلى اعتماد الأندية على جلب المهاجمين الأجانب والقناعات الفنية من حيث عدم وجود الفرصة الكافية للاعتماد على العنصر المحلي بشكل مستمر، منوها بأنه يجب على الأندية دعم مشاركة المهاجم السعودي من حيث إتاحة الفرصة بشكل متواصل وتسجيل حضوره المؤثر سواء مع فريقه أو مع المنتخبات الوطنية.
قوائم العشر الأوائل من ترتيب هدافي دوري المحترفين هذا الموسم:
- أوديون إيغالوالشباب نيجيري 8 أهداف
- إيميليو زيلايا ضمك أرجنتيني 7 أهداف
- رامون لوبيز الفيحاء برازيلي 6 أهداف
- لياندري توامبا التعاون كاميروني 6 أهداف
- بافيتمبتي جوميز الهلال فرنسي 5 أهداف
- أندرسون تالسيكا النصر برازيلي 5 أهداف
- جوليو تافاريس الفيصلي الرأس الأخضر 5 أهداف
- رومارينيو الاتحاد برازيلي 5 أهداف
- كريم البركاوي الرائد مغربي 4 أهداف
- ميتشيل تي فيردي أبها هولندي 4 أهداف
أهداف المهاجمين السعوديين آخر 3 مواسم
- صالح الشهري 27هدفا
- محمد الصيعري 17 هدفا
- عبدالفتاح آدم 15هدفا
- هزاع الهزاع 15 هدفا
- رائد الغامدي 11 هدفا
الأكثر صناعة للفرص من السعوديين آخر 3 مواسم
- صالح الشهري 39 فرصة
- عبدالله الحمدان 38 فرصة
- محمد الصيعري 32 فرصة
- عبدالفتاح آدم 29 فرصة
- هارون كمارا 28 فرصة
أبرز الحلول لدعم مشاركة المهاجم السعودي:
- التحفيز والدعم من الأندية بوجود المهاجم السعودي.
- إنشاء أكاديميات متخصصة في تطوير المهاجمين الموهوبين.
- التنسيق والتواصل بين الأندية ومراكز التدريب الإقليمية لتطوير المهارات لدى المهاجمين.
أبرز المعوقات حول غياب المهاجم السعودي:
- اعتماد الأندية على المهاجم الأجنبي الجاهز.
- انخفاض مستوى المهاجم السعودي.
- عدم منح الأندية الفرصة الكافية لمشاركة المهاجم السعودي.
قائمة هدافي دوري المحترفين السعودي خلال آخر 10 سنوات:
19
2012 سبيستيان تيجالي ــ أرجنتيني ــ الشباب.
21
2013
ناصر الشمراني ــ سعودي ــ الهلال.
22
2014
عمر
السومة ــ سوري ــ الأهلي.
27
2015
عمر
السومة ــ سوري ــ الأهلي.
24
2016
عمر
السومة ــ سوري ــ الأهلي.
13
2017
روني فرنانديز ــ تشيلي ــ الفيحاء.
35
2018
عبد الرزاق حمدالله ــ مغربي ــ النصر.
29
2019
عبد الرزاق حمدالله ــ مغربي ــ النصر.
24
2020
بافيتيمبي جوميز ــ فرنسي ــ الهلال.
8
2021
أوديون إيغالو ــ نيجيري ــ الشباب.
أبرز الهدافين في مسيرة الدوري السعودي:
- ماجد عبدالله (النصر) 190 هدفا
- ناصر الشمراني (لعب للوحدة والشباب والهلال والاتحاد) 168 هدفا
- عمر السومة (الأهلي) 137 هدفا
- فهد الحمدان ـ رحمه الله ـ (الرياض) 131 هدفا
- حمزة إدريس (الاتحاد وأحد) 113 هدفا
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