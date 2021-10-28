هل تدفع الكرة السعودية ثمن تربع المهاجم الأجنبي على عرش الهدافين؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يزال غياب اللاعب السعودي عن قائمة الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لغزا محيرا، فبعد أن كانت الملاعب والأندية السعودية غنية بالعديد من اللاعبين الموهوبين والمميزين على مستوى خط المقدمة وتواجد المهاجمين المميزين الذين وضعوا بصمات فنية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية عبر سنوات طويلة.

استحوذ العنصر الأجنبي على خانة الهجوم في كثير من أندية دوري المحترفين وبالتحديد هذا الموسم وسط تهافت الأندية على جلبهم دون النظر إلى مسألة الجوانب الفنية ومدى نجاحها من عدمها، الأمر الذي أثار الغموض حيال عدم تواجد المهاجم السعودي «الهداف» والذي بدا تأثيره واضحا على صعيد دوري المحترفين من حيث تقديم العطاء في الناحية الهجومية وافتقاده حساسية التهديف إضافة إلى عدم الاعتماد على مشاركته بشكل أساسي.

هداف دوري المحترفين

ومع بداية أحداث الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي انطلقت أمس الخميس، انفرد محترف فريق الشباب النيجيري أوديون إيغالو بصدارة الهدافين برصيد (8) أهداف، فيما خلت القائمة من تواجد أي لاعب سعودي وبالتحديد في العشرة الأوائل من القائمة التي يتواجد فيها عشرة أجانب من عشرة أندية فقط..

ومنذ أن تم تغيير مسمى الدوري إلى دوري المحترفين السعودي في موسم 2008م، تمكن لاعبان سعوديان فقط من تحقيق لقب هداف الدوري السعودي حتى الآن، حيث حقق اللاعب ناصر الشمراني اللقب في أربع مرات متفاوتة كانت الأولى في ذات الموسم مع فريق الشباب برصيد 12 هدفا متقاسما في حينها مع محترف فريق الاتحاد المغربي هشام أبو شروان بنفس الرصيد التهديفي، فيما كانت الثانية أيضا مع فريق الشباب في موسم 2010م برصيد 17 هدفا، والثالثة في موسم 2011م مع فريق الشباب برصيد 21 هدفا، والرابعة كانت له مع فريق الهلال في موسم 2013م برصيد 21 هدفا، فيما حقق لاعب فريق الهلال والمنتخب السعودي سابقا محمد الشلهوب لقب هداف الدوري في موسم 2009م برصيد 12 هدفا.

الكرة الشاملة

ويشير مدرب فريق بيش (الوطني) محمد العرياني إلى أن سبب ندرة اللاعبين الهدافين السعوديين بسبب الاعتماد في المراكز الهجومية على اللاعب الأجنبي وتوجه الكرة الحديثة وفلسفة أغلب المدربين على مستوى العالم من حيث الاعتماد على الكرة الشاملة وكيفية التسجيل على القادمين من الخلف إضافة إلى التركيز على طريقة التسجيل من الكرات الثابتة، ولهذا نرى التركيز التام من الأندية السعودية على تواجد اللاعب الأجنبي الهداف ودعم خطوط المقدمة دون الاعتماد بشكل تام على اللاعب السعودي، وهذا ما يحصل حاليا في المسابقة بدليل عدم تواجد أي لاعب سعودي في صدارة الهدافين وعدم استطاعة أكثر من لاعب إحراز الأهداف، وهذا مما يؤثر بشكل سلبي على أدائه الفني وعدم النظر إلى مشاركته الوطنية مع المنتخب السعودي في البطولات أمام المنتخبات ذات الطابع الدفاعي التي تمتلك تنظيما دفاعيا جيدا، ولهذا يجب ببالغ الأهمية إنشاء أكاديميات خاصة تهتم في تطوير اللاعبين في مركز الهجوم فقط وفق استراتيجية واضحة المعالم..

عدم وجود الفرصة الكافية

من جهته قال الإعلامي ثامر الطيار «إن اللاعب الأجنبي أصبح يتصدر المشهد الرياضي في الدوري السعودي للمحترفين من حيث تواجده بشكل مؤثر وبالتالي أسهم في تراجع مشاركة اللاعب السعودي والتأثير التام سواء في تسجيليه الأهداف أو في صناعتها، ولكن يعود غيابهم في المقام الأول إلى اعتماد الأندية على جلب المهاجمين الأجانب والقناعات الفنية من حيث عدم وجود الفرصة الكافية للاعتماد على العنصر المحلي بشكل مستمر، منوها بأنه يجب على الأندية دعم مشاركة المهاجم السعودي من حيث إتاحة الفرصة بشكل متواصل وتسجيل حضوره المؤثر سواء مع فريقه أو مع المنتخبات الوطنية.

قوائم العشر الأوائل من ترتيب هدافي دوري المحترفين هذا الموسم:







أوديون إيغالوالشباب نيجيري 8 أهداف



إيميليو زيلايا ضمك أرجنتيني 7 أهداف



رامون لوبيز الفيحاء برازيلي 6 أهداف



لياندري توامبا التعاون كاميروني 6 أهداف



بافيتمبتي جوميز الهلال فرنسي 5 أهداف



أندرسون تالسيكا النصر برازيلي 5 أهداف



جوليو تافاريس الفيصلي الرأس الأخضر 5 أهداف



رومارينيو الاتحاد برازيلي 5 أهداف



كريم البركاوي الرائد مغربي 4 أهداف



ميتشيل تي فيردي أبها هولندي 4 أهداف



أهداف المهاجمين السعوديين آخر 3 مواسم





صالح الشهري 27هدفا



محمد الصيعري 17 هدفا



عبدالفتاح آدم 15هدفا



هزاع الهزاع 15 هدفا



رائد الغامدي 11 هدفا



الأكثر صناعة للفرص من السعوديين آخر 3 مواسم





صالح الشهري 39 فرصة



عبدالله الحمدان 38 فرصة



محمد الصيعري 32 فرصة



عبدالفتاح آدم 29 فرصة



هارون كمارا 28 فرصة



أبرز الحلول لدعم مشاركة المهاجم السعودي:





التحفيز والدعم من الأندية بوجود المهاجم السعودي.



إنشاء أكاديميات متخصصة في تطوير المهاجمين الموهوبين.



التنسيق والتواصل بين الأندية ومراكز التدريب الإقليمية لتطوير المهارات لدى المهاجمين.



أبرز المعوقات حول غياب المهاجم السعودي:





اعتماد الأندية على المهاجم الأجنبي الجاهز.



انخفاض مستوى المهاجم السعودي.



عدم منح الأندية الفرصة الكافية لمشاركة المهاجم السعودي.



قائمة هدافي دوري المحترفين السعودي خلال آخر 10 سنوات:

19

2012 سبيستيان تيجالي ــ أرجنتيني ــ الشباب.

21

2013

ناصر الشمراني ــ سعودي ــ الهلال.

22

2014

عمر

السومة ــ سوري ــ الأهلي.

27

2015

عمر

السومة ــ سوري ــ الأهلي.

24

2016

عمر

السومة ــ سوري ــ الأهلي.

13

2017

روني فرنانديز ــ تشيلي ــ الفيحاء.

35

2018

عبد الرزاق حمدالله ــ مغربي ــ النصر.

29

2019

عبد الرزاق حمدالله ــ مغربي ــ النصر.

24

2020

بافيتيمبي جوميز ــ فرنسي ــ الهلال.

8

2021

أوديون إيغالو ــ نيجيري ــ الشباب.

أبرز الهدافين في مسيرة الدوري السعودي: