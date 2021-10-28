بعد هدفيه في الإسماعيلي.. بيرسي تاو يكشف سر رقصته الغريبة.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت أولى مباريات النادي الأهلي في الموسم الجديد، من الدوري المصري الممتاز، التي انطلقت في تمام الساعة الـ8 مساء أمس أمام الإسماعيلي، بفوز ساحق بـ4 أهداف نظيفة لصالح الشياطين الحمر، دون رد من الدراويش، على ستاد برج العرب.

جاءت أهداف الأهلي الـ4، بأقدام على معلول وأحمد عبدالقادر والوافد الجديد الجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذي سجل هدفين، ليتألق في أولى مشاركاته مع الشياطين الحمر.

في الدقيقة 23، نجح الجنوب إفريقي بيرسي تاو في الحصول على تمريرة من محمد مجدي أفشة بالرأس، أخذها وانطلق باتجاه مرمى الدراويش، ليراوغ باهر المحمدي ويضع الكرة في الشباك، مسجلا هدفه الأول وهدف الأهلي الثاني.

ولمع بيرسي تاو من جديد بهدفه الثاني في اللقاء، وهدف الأهلي الثالث، في الدقيقة 33 استقبل عرضية من محمد مجدي أفشة أيضا، استلمها وسددها في شباك حارس الدراويش أحمد عادل عبدالمنعم.

زين بيرسي تاو هدفيه الذين ضمنا للأهلي، أول 3 نقاط في الموسم، باحتفال غريب، عبارة عن رقصة مبهجة لفتت أنظار الجميع، خصوصا أن اللاعب الجنوب إفريقي، أثبت أنه هداف في مباراته الأولى مع الشياطين الحمر.

تساءلت جماهير القلعة الحمراء، عن سر الرقصة التي قدمها الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بعد كل مرة يحرز فيها أهداف، خصوصا أنه تعود على هذا الاحتفال، منذ أن كان في صنداونز، مرورا بنادي برايتون الإنجليزي، وأيضا مع منتخب بلاده.

في مقطع فيديو قديم، تحدث بيرسي تاو، عن سر رقصته الغريبة التي يحتفل بها بإحرازه الأهداف، مع صحفي إنجليزي، سأله عن سبب الاحتفال، بعدما لفت به الأنظار عقب تسجيله هدفه الأول مع فريق برايتون الإنجليزي، في شهر يوليو الماضي.

وقال بيرسي تاو عن الاحتفال، عندما سأله الصحفي الإنجليزي عن الاحتفال: «إنه احتفال من جنوب أفريقيا اعتدت القيام به في الكنيسة التي اعتدت الذهاب إليها عندما كنت في جنوب أفريقيا»، وعبر خلال حديثه عن أنه «يتمنى أن يرى المشجعون المزيد منه خلال الموسم المقبل». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

حديث بيرسي تاو عن الاحتفال، جاء بعدما افتتح نجم ماميلودي صنداونز السابق، حسابه التهديفي لفريقه السباق أيضا في الدوري الإنجليزي الممتاز، برايتون، ضد نادي «لوتون تاون».

جدير بالذكر، أن بيرسي تاو انتقل من نادي برياتون الإنجليزي إلى النادي الأهلي، في أثناء فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتحديدا في نهاية شهر أغسطس، لمدة 4 مواسم مقبلة، عقب مفاوضات استغرقت أسابيع.