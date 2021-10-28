شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: نستأنف ضد حكم بوطيب بتغريم النادى 2.5 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في نادى الزمالك إن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قامت بتغريم النادى بـ2.5 مليون يورو لصالح خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض السابق ، مؤكداً أنه الممكن أن يتم إلغائه كما حدث في أزمة حمدى النقاز.

أكد المصدر في تصريحات خاصة أن هناك لجنة مكلفة من نادى الزمالك لدراسة ملف بوطيب جيداً تمهيداً للتقدم باستئناف لإيقاف الحكم خاصة وأنه من حق النادى الأبيض الاستئناف على الحكم خلال 21 يوما .

فى سياق أخر ، خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم الخميس ، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات لخوض التدريبات الفنية، وحرص الفرنسي كارتيرون على الإشراف على هذه الفقرة وتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال مران اليوم الخميس،وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في وسط الملعب.

عقب التقسيمة أدى اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة إنبي تدريبات بدنية في نهاية المران،ومنح المدير الفني راحة للأساسيين من فقرة التدريبات البدنية.

ويستعد الفريق للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز ، وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، سجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد.