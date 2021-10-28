شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني: مشكلة فريق المصري أمام المحلة كانت ذهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري أن أداء الفريق أمام غزل المحلة في الشوط الأول لم يكن بالمستوى المطلوب، وكان هناك مشكلة ذهنية لبعض اللاعبين .

تابع الشعباني في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس أداء المصري تغير في الشوط الثاني ، و استطعنا تحقيق التعادل ، ولكن المستوى سيرتفع في المباريات المقبلة.

أضاف المدير الفني لفريق المصري ،بدنياً لم نكن جاهزين بسبب ضغط المباريات وعدم الإنتظام في التدريبات ، ولكن الأداء في الملعب سيكون أفضل في الفترة المقبلة.

حسم التعادل الإيجابى لقاء غزل المحلة و المصري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في ختام مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز .

جاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق هشام عادل في الدقيقة الثامنة عقب أستغلال تمريرة زميلة عبده يحيى و الانفراد بالحارس أحمد مسعود ليسدد الكرة و تسكن الشباك بينما أحراز محمد عنتر هدف التعادل لفريق المصرى في الدقيقة 49 .

وجاءت أحداث اللقاء سجال بين لاعبى الفريقين حيث تمكن لاعبو فريق غزل المحلة من الاستحواذ على الكرة في الشوط الأول بينما عاد لاعبو المصرى للقاء في أحداث الشوط الثانى والمحاولة على حصد نقاط المباراة .

وجاء تشكيل غزل المحلة بقيادة محمود عودة يضم كل من : في حراسة المرمى .. محمود رضا

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، محمود علاء ، السيد الشبراوى

في خط الوسط .. حميدو ماو ، أحمد الندرى ، أحمد عفيفى ، إبراهيم كونيه

فى الهجوم .. هشام نبوى ، عبده يحيى

بينما جاء تشكيل المصرى بقيادة التونسى معين الشعلانى كالتالى :

في حراسة المرمى .. أحمد مسعود

في خط الدفاع .. كريم العراقى ، أحمد علاء ، أسلام جمال ، أحمد شديد

في خط الوسط .. فريد شوقى ، عمرو موسى ، أحمد الشيخ ، أسلام عطية

في الهجوم .. محمد بلح ، مصطفى سلطان.