أحمد سامي ينقل تدريبات سموحة بسبب الانتخابات

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة نقل تدريبات الفريق من ملعب النادى الي استاد الإسكندرية، وذلك بسبب إقامة الجمعية العمومية والانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديده غدا.

يهدف أحمد سامي من نقل التدريبات الي أبعاد اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني عن أجواء المعركة الانتخابية كما حرص المدرب علي منح بعض النصائح للاعبي خط الدفاع بالفريق من أجل علاج الأخطاء التى ظهرت في مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة .

وأكد أحمد سامى أن مجلس إدارة النادي لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، من أجل تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الجميع داخل منظومة سموحة يبذل كل ما لديه من جهد، لتحقيق هذا الهدف، واستكمال المسيرة الجيدة التى حققها الفريق فى الموسم الماضى بالحصول على المركز الرابع.

وتاكد غياب الثلاثى شريف رضا و خالد عبد الفتاح و عبد الكبير الوادى عن المباراه القادمه بسبب الاصابه فيما يعود محمود حليمو لقياده خط الوسط عقب انتهاء الايقاف.