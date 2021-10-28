شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و خسارة الزمالك بالجولة الـ 13 بدورى مرتبط اليد مواليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الخميس، مواجهات قوية على صعيد الجولة الـ 13 بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2021/2022 ، بينما تأجلت مواجهات المحترفين ليوم 11 نوفمبر القادم .

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الحوار على البنك الأهلى 28/27 و ستاد المنصورة على أكتوبر 31/26 و سموحة على الشمس 30/29 و الأهلى على طلائع الجيش 31/30 و الطيران على الزمالك 26/24 ، بينما تعادل أصحاب الجياد مع الأوليمبى 28/28 و هليوليدو مع المعادى 32/32.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين ، حيث أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.