الامارات | أزمة النتائج مستمرة لـ"الملك" بعد تعادل بطعم الهزيمة أمام العروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة النتائج مستمرة لـ"الملك" بعد تعادل بطعم الهزيمة أمام العروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض العروبة التعادل اليوم على ضيفه الشارقة 2-2، وكان قريبا من تحقيق الفوز لولا يقظة حارس الشارقة عادل الحوسني، وتسرع مهاجمي العروبة في انهاء الهجمات، ليصبح رصيد العروبة 4 نقاط، وارتفع رصيد الشارقة إلى 13 نقطة، وذلك ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين. ويعد هذا التعادل بطعم الهزيمة، خاصة وأن الشارقة كان متقدما، بجانب أنه تلقى هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية أمام النصر.

وسجل الشارقة هدفه الأول في الدقيقة الأولى عن طريق البرازيلي كايو، بعد مرور 28 ثانية من بداية المباراة، مستفيدا من هجمة بدأت من الأوزبكي شوكوروف ومناولة من مالانجو لينفرد كايو ويسجل في المرمى.

لكن العروبة عادل النتيجة، عن طريق النيجيري كينجسلي ايدو في الدقيقة 7، مستفيدا من كرة عرضية وصلته من البرازيلي جان لوكا الذي لعبها بشكل فني متقن.

ونجح الشارقة بتسجيل الهدف الثاني عن طريق شاهين عبدالرحمن عندما سدد الكرة التي وصلته من كايو برأسية قوية هزت الشباك في الدقيقة 23. وأضاع كينجسلي فرصة التعادل بعد انفراده بالمرمى 37، ثم أضاع نفس اللاعب فرصة هدف محقق بعد أن سدد رأسيته إلى الخارج، وهو بالقرب من المرمى 47، ونجح بعد ذلك العروبة بتسجيل هدف التعادل عن طريق كينجيسلي، بعد خطأ دفاعي من لاعبي الشارقة في الدقيقة 63، بعدها فرط لاعبو الفريقين بالعديد من الهجمات السهلة أمام المرميين، خصوصا العروبة، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.

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