الامارات | كلباء يوجه صدمة إلى النصر.. فوز بالثلاثة في أرض "العميد" وبين جمهوره

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يوجه صدمة إلى النصر.. فوز بالثلاثة في أرض "العميد" وبين جمهوره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النصر إلى دائرة الشك والهزائم مجددا، وهذه المرة بشكل قاس ومرير على أرضه وبين جمهوره بثلاثية نظيفة أمام فريق كلباء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة في دوري أدنوك للمحترفين. وخيب النصر آمال جمهوره، بعد أن عاد الأسبوع الماضي من ملعب الشارقة بفوز بنفس النتيجة 0-3، لكنه خسر بنفس النتيجة على أرضه من فريق احتفل أمس بثاني انتصار له في الدوري فقط.

وظل النصر بنقاطه الـ13، بينما رفع كلباء رصيده إلى 10 نقاط، وبات قريبا من منطقة الآمان في وسط الترتيب، بفضل التألق الكبير للمقيم الغيني عثمان كامار، صاحب ثنائية من ثلاثية الفريق، والذي يعتبر سبب الانتصارات الثلاثة للفريق في هذا الموسم بكل المسابقات. ولم يستغرق كلباء أكثر من 14 دقيقة ليحرز هدفين في الدقيقتين 12 و14 عن طريق كامارا، الذي تابع كرة من داخل الجزاء، تسببت في إرباك حارس النصر لتهدي كلباء أول أهدافه، وعاد كلباء ليستغل أخطاء دفاع النصر، وهيه المرة من قبل الروماني روبرت زولج الذي انفرد بالمرمى وعزز النتيجة لكلباء 2-0.

وعانى النصر كثيرا للعودة في النتيجة، إذ رغم استحواذه على الكرة لم يتمكن لاعبوه، ومنهم ضياء سبع في تشكيل أي خطورة على مرمى كلباء. وأكد كلباء فوزه في الشوط الثاني بهدف ثالث بخطأ من لاعب النصر ريان مينديز، حيث وصلت الكرة إلى أحمد جشك نجم كلباء، الذي راوغ مدافع النصر والحارس وسدد، لكن كرته اصطدمت بالقائم، لتعود إلى كامارا، الذي سدد في المرمى معلنا عن فوز كلباء بثلاثية.

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