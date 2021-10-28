شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل : الوكلاء يتحكمون فى اختيارات اللاعبين للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فضل لاعب الأهلي السابق ، أن وكلاء اللاعبين هم يتحكمون في اختيارات اللاعبين لبعض الأندية ، مرجع ذلك إلى الثقة التى تجمع فى وقت من الأوقات بين مسئولو النادي و وكلاء اللاعبين.

تابع فضل في الأستوديو التحليلي لمباراة غزل المحلة و المصري على قناة أون تايم سبورتس أن معظم الأندية لا يوجد بها مدير رياضي في مصر ، وهناك أندية تتعاقد من وكلاء لترشيح بعض اللاعبين.

حسم التعادل الإيجابى لقاء غزل المحلة و المصري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في ختام مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز .

جاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق هشام عادل في الدقيقة الثامنة عقب أستغلال تمريرة زميلة عبده يحيى و الانفراد بالحارس أحمد مسعود ليسدد الكرة و تسكن الشباك بينما أحراز محمد عنتر هدف التعادل لفريق المصرى في الدقيقة 49 .

وجاءت أحداث اللقاء سجال بين لاعبى الفريقين حيث تمكن لاعبو فريق غزل المحلة من الاستحواذ على الكرة في الشوط الأول بينما عاد لاعبو المصرى للقاء في أحداث الشوط الثانى والمحاولة على حصد نقاط المباراة .

وجاء تشكيل غزل المحلة بقيادة محمود عودة يضم كل من : في حراسة المرمى .. محمود رضا

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، محمود علاء ، السيد الشبراوى

في خط الوسط .. حميدو ماو ، أحمد الندرى ، أحمد عفيفى ، إبراهيم كونيه

فى الهجوم .. هشام نبوى ، عبده يحيى

بينما جاء تشكيل المصرى بقيادة التونسى معين الشعلانى كالتالى :

في حراسة المرمى .. أحمد مسعود

في خط الدفاع .. كريم العراقى ، أحمد علاء ، أسلام جمال ، أحمد شديد

في خط الوسط .. فريد شوقى ، عمرو موسى ، أحمد الشيخ ، أسلام عطية

في الهجوم .. محمد بلح ، مصطفى سلطان.