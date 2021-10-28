شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المصرى و غزل المحلة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهت مباراة المصري البورسعيدي مع غزل المحلة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب في ختام مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق اللاعب هشام عادل في الدقيقة الثامنة عقب أستغلال تمريرة زميلة عبده يحيى و الانفراد بالحارس أحمد مسعود ليسدد الكرة و تسكن الشباك بنما أحراز محمد عنتر هدف التعادل لفريق المصرى في الدقيقة 49 .

وجاءت أحداث اللقاء سجال بين لاعبى الفريقين حيث تمكن لاعبو فريق غزل المحلة من الاستحواذ على الكرة في الشوط الأول بينما عاد لاعبو المصرى للقاء في أحداث الشوط الثانى والمحاولة على حصد نقاط المباراة .

وجاء تشكيل غزل المحلة بقيادة محمود عودة يضم كل من : في حراسة المرمى .. محمود رضا

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، محمود علاء ، السيد الشبراوى

في خط الوسط .. حميدو ماو ، أحمد الندرى ، أحمد عفيفى ، إبراهيم كونيه

في الهجوم .. هشام نبوى ، عبده يحيى

بينما جاء تشكيل المصرى بقيادة التونسى معين الشعلانى كالتالى :

في حراسة المرمى .. أحمد مسعود

في خط الدفاع .. كريم العراقى ، أحمد علاء ، أسلام جمال ، أحمد شديد

في خط الوسط .. فريد شوقى ، عمرو موسى ، أحمد الشيخ ، أسلام عطية

في الهجوم .. محمد بلح ، مصطفى سلطان