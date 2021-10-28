شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يقترب من المشاركة في القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إقترب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بقوة من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة البنك الأهلي المقرر لها الأحد المقبل في الدوري الممتاز ، وإستجاب الشناوي بشكل كبير للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه منذ فترة للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية.
ومن المقرر أن يشارك الشناوي في التدريبات الجماعية بالأهلي عقب مباراة البنك ليكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل بنسبة كبيرة للغاية.
وبدأ محمد الشناوي مؤخراً تدريبات الجري حول الملعب في إطار المرحلة الجديدة من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة، وخاض الشناوي فقرات تدريبية في «الجيم» تحت إشراف محمد وفائي إخصائي التأهيل بالفريق قبل أن يؤدي جانبا من تدريبات الجري حول الملعب للمرة الأولى أمس الاول ، الثلاثاء، بعد إصابته.
ويعاني الشناوي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم.