شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يقترب من المشاركة في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقترب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بقوة من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة البنك الأهلي المقرر لها الأحد المقبل في الدوري الممتاز ، وإستجاب الشناوي بشكل كبير للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه منذ فترة للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يشارك الشناوي في التدريبات الجماعية بالأهلي عقب مباراة البنك ليكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل بنسبة كبيرة للغاية.

وبدأ محمد الشناوي مؤخراً تدريبات الجري حول الملعب في إطار المرحلة الجديدة من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة، وخاض الشناوي فقرات تدريبية في «الجيم» تحت إشراف محمد وفائي إخصائي التأهيل بالفريق قبل أن يؤدي جانبا من تدريبات الجري حول الملعب للمرة الأولى أمس الاول ، الثلاثاء، بعد إصابته.

ويعاني الشناوي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم.