شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع المصرى 1/1 في ختام الجولة الأولى للدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى لقاء غزل المحلة و المصرى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في ختام مباريات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق هشام عادل في الدقيقة الثامنة عقب أستغلال تمريرة زميلة عبده يحيى و الانفراد بالحارس أحمد مسعود ليسدد الكرة و تسكن الشباك بينما أحراز محمد عنتر هدف التعادل لفريق المصرى في الدقيقة 49 .

وجاءت أحداث اللقاء سجال بين لاعبى الفريقين حيث تمكن لاعبو فريق غزل المحلة من الاستحواذ على الكرة في الشوط الأول بينما عاد لاعبو المصرى للقاء في أحداث الشوط الثانى والمحاولة على حصد نقاط المباراة .

وجاء تشكيل غزل المحلة بقيادة محمود عودة يضم كل من : في حراسة المرمى .. محمود رضا

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، محمود علاء ، السيد الشبراوى

في خط الوسط .. حميدو ماو ، أحمد الندرى ، أحمد عفيفى ، إبراهيم كونيه

فى الهجوم .. هشام نبوى ، عبده يحيى

بينما جاء تشكيل المصرى بقيادة التونسى معين الشعلانى كالتالى :

في حراسة المرمى .. أحمد مسعود

في خط الدفاع .. كريم العراقى ، أحمد علاء ، أسلام جمال ، أحمد شديد

في خط الوسط .. فريد شوقى ، عمرو موسى ، أحمد الشيخ ، أسلام عطية

في الهجوم .. محمد بلح ، مصطفى سلطان