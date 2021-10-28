شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المقاولون يهزم الاهلى بهدف نظيف فى بطولة الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق شباب المقاولون العرب فوزا ثميناً، على الأهلى فى المباراة التى انتهت منذ لحظات على ملعب المقاولون، حيث أحرز هدف المقاولون يوسف أبوهشيمة فى الدقيقة السابعة عشر من زمن الشوط الأول، وبهذا الفوز يصل الفريق الى النقطة العاشرة ويحتل الترتيب الثانى فى الجدول بفارق نقطتين عن المتصدر سموحة.

وقام محمد رضوان رئيس القطاع بتهنئة الجهاز واللاعبين عقب اللقاء، بصرف مكافأة مالية للفريق، وأكد أنها ليست على الفوز فقط بل على الأداء والروح والإصرار على الفوز، وأعرب محمد عبد العزيز زيزو المدير الفني لفريق المقاولون عن سعادته بالفوز والأداء ، وأشاد بمستوى لاعبى الفريق وأكد أنهم كانوا على مستوى الحدث.

ويقود المقاولون جهاز فنى مكون من، محمد عبدالعزيز زيزو مدير فنى وسعد عبدالباقى مدرب عام وأحمد صابر مدرب حراس مرمى وهانى عدلى ادارى الفريق واسلام اسحاق عبدالتواب إصابات ملاعب وشعبان فتحى عامل المهمات تحت قيادة محمد رضوان رئيس القطاع وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع.