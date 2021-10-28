شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين على مقاعد العضوية بالنادى المصرى فى اليوم الأول لفتح باب الترشّح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت اللجنة المشتركة المشكلة من مسئولي مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وإدارة النادي المصري في الخامسة من مساء اليوم، أبوابها في اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي المقرر إجراءها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وشهد اليوم الأول تقدم 3 مرشحين على مقعد العضوية وذلك على النحو التالي: محمد محمد صالح مانع واللواء محمد محمد محمد سعد وعماد عبده التابعي.

وأعلن النادي المصري، عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي والمقرر انعقادها يوم الجمعة 24 ديسمبر القادم، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً وذلك على النحو التالي :

1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2 - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 2021/6/30 ، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والتي تنتهي في 2022/6/30.

4- تعيين مراقب حسابات وتحديد مكافأته.

5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي وتحديد الحد الأقصى لرواتبهم بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة على قيمة الراتب.

6- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني طبقًا للائحة النادي.

7- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة (2025/2021).

جاء ذلك طبقًا لأحكام قانون الهيئات الرياضية رقم 71 لسنة 2017 ، ولائحة النظام الأساسي للنادي رقم 72 لسنة 2017 ، واللائحة المالية للأندية الرياضية رقم 159 لسنة 2021.

كما أعلن النادي، عن تلقي طلبات الترشيح لمجلس الإدارة اعتبارًا من غدٍ الخميس، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر بمقر النادي الاجتماعي بحي الضواحي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءًا.